POL-LWL: Mann soll Ablauf des SPD-Infostandes in Parchim gestört haben

Parchim (ots) -



Auf dem Schuhmarkt in Parchim soll eine männliche Person den Ablauf einer Infoveranstaltung der SPD, der auch der Bundestagsabgeordnete Frank Junge beiwohnte, lautstark gestört haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann am Infostand angestellt und dann durch verbal lautstarkes Auftreten seinen Unmut über die lange Wartezeit kundgetan haben. Nachdem der Störer anschließend von den Verantwortlichen der Veranstaltung angesprochen wurde, soll dieser zunächst nicht reagiert und sich aggressiv verhalten haben, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte der Störer nicht mehr angetroffen werden. Eine strafrechtliche Relevanz hat sich nach einer ersten Prüfung des Vorfalls nicht ergeben.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell