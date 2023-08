POL-LWL: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neustadt-Glewe - Brandgutachter geht von technischem Defekt aus

Neustadt-Glewe (ots) -



Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am vergangen Sonntagnachmittag (die Polizei informierte) liegt der Polizei nun ein vorläufiges Ergebnis zur Brandursache vor. Laut einem Brandgutachter, der am Montagnachmittag zum Einsatz kam, sei das Feuer auf einen technischen Defekt an einem Laptop zurückzuführen. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen bislang noch nicht vor. Bei dem Brand war ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400.000 Euro entstanden. Der Hausbesitzer war zudem mit einer Rausgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.



