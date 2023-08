POL-LWL: Strohballen angezündet

Rastow (ots) -



Bei Rastow haben bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag drei aufeinander gestapelte Strohballen (Quader) in Brand gesetzt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Ackerfläche verhindert werden. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum Vorfall, der sich gegen 15 Uhr an einem Feldweg zwischen Kraak und Rastow ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwiglust (Tel. 03874/4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell