POL-HST: Polizistin nach tätlichem Angriff leicht verletzt

Barth (ots) -



Am Dienstag, dem 22.08.2023 wurde die Polizei gegen 08:15 Uhr über einen Mann informiert, der in Barth Süd lauthals umherschreien und Passanten belästigen soll.



Umgehend eingesetzte Beamte stellten ihn vor Ort fest und suchten das Gespräch mit dem Störer. Dieser griff darauf hin die eingesetzten Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt und der Störer gefesselt und letztlich beruhigt werden. Es handelt sich bei dem Störer um einen 37-jährigen somalischen Staatsbürger, der, nach Hinzuziehung eines Rettungswagens und Notarztes, zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht wurde.



Im Rahmen des Widerstandes verletzte sich eine 21-jährige eingesetzte Polizistin leicht an der Hand, war aber weiterhin dienstfähig.



Bei dem Störer wurden zudem Gegenstände (unter anderem ein Fahrrad und eine Jacke) gefunden, welche erst kurz zuvor in der Nähe entwendet wurden. Diese Sachen konnten somit zeitnah wieder an den Eigentümer übergeben werden.



Entsprechende Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell