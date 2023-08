POL-GÜ: Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall auf der Landesstraße 11 im Landkreis Rostock

L11/ Jürgenshagen (ots) -



Am Abend des 22.08.2023 ereignete sich auf der Landesstraße 11 auf Höhe der BAB20 ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines PKW und eines Motorrades.



Der 41-jährige Fahrer des VW übersah nach vorliegenden Erkenntnissen den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer, als er von der Landesstraße auf die Autobahn in Fahrtrichtung Wismar abbiegen wollte. Ein Zusammenstoß konnte durch beide Unfallbeteiligte nicht mehr verhindert werden. Aufgrund der Kollision sowie der Schwere des Sturzes erlitt der 44-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach der zunächst erfolgten medizinischen Notversorgung wurde der Mann mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche sowie mehreren Hämatomen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.



Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige und im Landkreis Rostock wohnhaft.



Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro.



