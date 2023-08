POL-LWL: Vier Fahrzeug in einer Nacht aufgebrochen

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag insgesamt vier parkende Fahrzeugen gewaltsam geöffnet. Hierbei stahlen die Täter unter anderem eine Geldbörse und einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. In allen Fällen beschädigten die Einbrecher Seitenscheiben an den drei Autos und einem Transporter. Ein weiteres Auto, das vermutlich unverschlossen war, wurde offenbar ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht. Betroffen waren Fahrzeuge auf dem Parkplatz Storchennest, in der Friedrich-Naumann-Allee, der Großen Bergstraße, Letzte Straße und Neue Torfstraße. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Fahrzeugen und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen.



