POL-NB: Wohnungsbrand in Neubrandenburg (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte)

Am 16.08.2023 kam es gegen 18:15 Uhr in der Ernst-Alban-Straße in

Neubrandenburg zu einem Wohnungsbrand in einer Parterrewohnung eines

5-geschossigen Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen

befand sich die 74-jährige Wohnungsinhaberin im Schlafzimmer ihrer

Wohnung. Hierbei bemerkte sie plötzlich Brandgeruch sowie eine starke

Rauchentwicklung im Bereich eines Nachtisches, welcher sich in der

weiteren Folge auch entzündete. Die Wohnungsinhaberin versuchte

gemeinsam mit ihrem hinzugerufenen 61-jährigen Nachbarn selbständig

das Feuer zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Als beide

Personen bemerkten, dass sie nicht in der Lage waren, das Feuer

selbständig zu bekämpfen, verließen sie die Wohnung. Durch andere

Bewohner des Hauses wurde zeitgleich Brandgeruch sowie eine starke

Verqualmung des Treppenhauses wahrgenommen, woraufhin diese die

Feuerwehr alarmierten. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr

hatte sich der Brand im Schlafzimmer noch nicht weiter ausgebreitet,

so dass das Feuer in der weiteren Folge zügig durch die Kameraden der

Berufsfeuerwehr Neubrandenburg gelöscht werden konnte. Die

betreffende Wohnung war nach Beendigung der Löscharbeiten aufgrund

der starken Verrußung sowie der noch vorhandenen Rauchgase nicht mehr

bewohnbar. Die Wohnungsinhaberin sowie ihr Nachbar wurden mit

Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung leichtverletzt ins Klinikum

Neubrandenburg eingeliefert. Alle anderen Bewohner des Hauses blieben

unverletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand durch

einen technischen Defekt einer Nachttischlampe ausgelöst. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 geschätzt.



