POL-NB: Brand in einem Einkaufscenter in Ueckermünde

Am 16.08.2023 gegen 08:55 Uhr meldete der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Einkaufscenter in der Straße "Haffring" in 17373 Ueckermünde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf Grund eines technischen Defektes kam es in einem Elektroverteiler zu einer Verpuffung. Dieses führte zu einem Schwelbrand unter der Decke. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin und Ueckermünde konnte das Feuer gelöscht werden. Die Besucher des Einkaufcentrums wurden durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr vorsorglich aus dem Einkaufscenter evakuiert. Sie befanden sich aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000,-EUR.



