POL-HWI: Unfall zwischen Linienbus und Bagger mit vier verletzten Personen

Lützow (ots) -



Am heutigen Tag kam es auf der B 104 in Lützow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Bagger, bei dem vier Personen verletzt wurden.



Gegen 11:45 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrer eines Linienbusses mit acht Fahrgästen entlang der Gadebuscher Straße, als er eine Baustelle neben der Straße passierte. Der dort befindliche 57-jährige Baggerfahrer schwenkte nach ersten Erkenntnissen in diesem Moment die Baggerschaufel über die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Bus. Beide Fahrzeugführer sowie zwei Fahrgäste des Busses verletzten sich dabei leicht. Während die Fahrzeugführer durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurden, konnten die Fahrgäste vor Ort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Vollsperrung der Straße.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell