POL-HRO: Polizeieinsatz in Lütten Klein

Am gestrigen Dienstag nahmen Kollegen der Rostocker Polizei einen 24-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor gleich mehrere Polizeieinsätze auslöste.



Zunächst klingelte der syrische Tatverdächtige gegen 17:30 Uhr mehrfach bei einem in Lütten Klein wohnenden Familienangehörigen und bedrohte diesen verbal.



Gegen 19:00 Uhr wurde der 24-Jährige nach erneuten Anrufen bei der Polizei im Bereich einer im Stadtteil Lütten Klein befindlichen Straßenbahnhaltestelle auffällig. Nach ersten Erkenntnissen soll dieser zuvor zwei Kinder in einem Bus angesprochen und bedrängt haben.

Als eine Streife den Tatverdächtigen ansprach, wurden die Beamten von diesem verbal attackiert. Im weiteren Verlauf widersetze sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen und schlug auf einen Beamten ein, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.



Der Tatverdächtige, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung ist, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Nun prüft die Polizei, ob noch weitere Straftaten auf das Konto des Mannes gehen. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



