POL-SN: Versuchte Brandstiftung in Keller eines MFH: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag kam es in Schwerin zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Newtonstraße im Stadtteil Mueßer Holz:



Anwohner hatten gegen 13.00 Uhr Brandgeruch im Keller wahrgenommen und die Rettungskräfte benachrichtigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein unbekannter Tatverdächtiger offensichtlich versucht hatte, Hausrat in einem Kellerraum in Brand zu stecken. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass es zu Personen- oder nennenswerten Sachschäden in dem Haus kam. Dem raschen Hinweis von Anwohnern war es dabei zu verdanken, dass das Feuer keine größere Ausdehnung annahm. Eine Evakuierung der Hausbewohner wurde nicht erforderlich.



Beamte des Kriminalkommisariats Schwerin haben vor Ort Spuren gesichert. Die eigens zum Brandgeschehen in der Landeshauptstadt eingerichtete Ermittlungsgruppe wird in diesem Fall die Ermittlungen zum Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung durchführen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.



Die Polizei fragt insbesondere Anwohner der Newtonstraße: Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des betroffenen Mehrfamilienhauses gesehen? Können Sie Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen?



Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560.



Auch das Hinweisportal zum Brandgeschehen ist nach wie vor geschaltet.



Des Weiteren erneuert die Schweriner Polizei ihren Appell zur Wachsamkeit an die Bevölkerung:



- Halten Sie Hauseingänge verschlossen und gewährleisten Sie, dass

nur Berechtigte Zugang zu Hausfluren und Kellerräume haben; - Lagern

Sie keine brennbaren Gegenstände in offen zugänglichen Bereichen von

Mehrfamilienhäusern.



Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, scheuen Sie sich nicht, sich vertrauensvoll an die Polizei zu wenden. Dies kann gern unter den Telefonnummer 110 geschehen. Die Polizei wird jedem Hinweis nachgehen.



