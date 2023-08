POL-HRO: Mit über drei Promille zehn Flaschen Bier gestohlen

Rostock (ots) -



Nachdem ein betrunkener Dieb am 15.08.2023 gegen 19:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt zehn Flaschen Bier gestohlen und sich anschließend eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter geliefert hatte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der 42-Jährige hatte den Markt im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen mit dem Diebesgut bereits verlassen, als der Mitarbeiter den Rostocker ansprach. Der Dieb bedrohte und beleidigte den Mann. Anschließend flüchtete er unerkannt.



Inzwischen alarmierte Polizeibeamte konnten den Deutschen kurze Zeit später festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,87 Promille.



Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell