POL-SN: Unbekannte entwenden Katalysatoren von abgestellten Wagen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin



In Schwerin ist es in den vergangenen Tagen wieder zum Diebstahl von Katalysatoren an abgestellten Kraftwagen gekommen, zu denen die Polizei nun Zeugen sucht:



Ein Wagen war in der Zeit vom 14. zum 15.8. in der Weststadt an der Lessingstraße abgestellt. Ein weiterer Fall ereignete sich an einem Fahrzeug, das in der Zeit vom 11.8. bis 13.8. auf einem Parkplatz an der Carl-Moltmann-Straße, ebenfalls Weststadt, geparkt war.

In beiden Fällen entwendeten unbekannte Täter die Fahrzeugteile vom Unterboden der Wagen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder - 1560 oder über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Das Phänomen der Diebstähle von Katalysatoren tritt derzeit auch überregional auf. Die Täter haben es dabei mutmaßlich auf verschiedene Edelmetalle abgesehen, die in den Komponenten verbaut sind.



Betroffen sind dabei vielfach ältere Fahrzeuge mit Benzinmotor.

Die Polizei ruft daher zu besonderer Wachsamkeit und Sensibilität auf: Wer verdächtig auftretende Personen an abgestellten Wagen wahrnimmt, wird gebeten, sich vertrauensvoll an die Polizei zu wenden. Dies kann euch unter der Telefonnummer 110 erfolgen. Die Polizei wird jedem Hinweis nachgehen.



