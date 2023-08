POL-HST: Zehn Keller in Stralsund aufgebrochen - höherer Sach- als Stehlschaden

Stralsund (ots) -



Am Dienstagabend, dem 15.08.2023 wurden in einem Mehrfamilienhaus im Tribseer Damm in Stralsund durch bisher unbekannte Täter insgesamt zehn Keller angegriffen. Dabei wurden ersten Erkenntnissen zufolge vier Vorhängeschlösser entwendet. Weiteres Stehlgut gab es zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme augenscheinlich nicht. Mutmaßliche Tatzeit ist von 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, der Stehschaden etwa 50 Euro.



Die Polizei hat vor Ort die Anzeigen aufgenommen und wurde bei der Spurensuche und -sicherung durch den Kriminaldauerdienst unterstützt.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können - Hinweise bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell