POL-LWL: Betrunkener Mann soll versucht haben in Tankstelle einzubrechen

Ein betrunkener Mann soll am frühen Mittwochmorgen versucht haben in eine Tankstelle in Hagenow einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige kurz zuvor zunächst mit einem Bekannten im Stadtgebiet unterwegs als er schließlich alleine in Richtung der Tankstelle ging um an Alkohol zu gelangen. Da die Tankstelle nicht geöffnet war, soll der Tatverdächtige dann versucht haben, sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Hierbei soll er die Glasschiebetür beschädigt haben. Die Polizei konnte den 19-Jährigen wenig später im Stadtgebiet feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen, der die Tat abstritt, ergab einen Wert von 2,21 Promille. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 19-Jährigen wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.



