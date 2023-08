POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



In Schwerin wurde am gestrigen Tag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt:



Der 37-jährige Schweriner wurde gegen 10.55 Uhr im Einmündungsbereich der Güstrower Straße/ Ziegelseestraße vom Wagen eines 48-Jährigen Fahrers, ebenfalls aus Schwerin, erfasst und stürzte.



Der Radfahrer musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht werden; die Gesamtsachschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert.



Die genauen Unfallumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



