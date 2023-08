POL-SN: Alkoholisierter Senior nach Motorradunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Leichte Verletzungen zog sich am gestrigen Abend ein 83-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein bei einem Motorradunfall in Schwerin-Lankow zu.



Der Deutsche wollte gegen 21.10 Uhr mit seinem Großroller vom Parkplatz eines Supermarktes in der Greifswalder Straße auf die Straße fahren und stürzte dabei. Ärztliche Soforthilfe war nicht vonnöten, allerdings wurden Zeugen auf die Alkoholisierung des Mannes aufmerksam.



Die Polizei stellte bei einem Atemalkohltest einen Wert von 2,41 Promille fest, so dass dem Fahrer von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden musste. Des Weiteren behielten die Beamten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des Mannes ein. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell