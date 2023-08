POL-HRO: Tödlicher Tauchunfall im Seegebiet vor Elmenhorst

Bad Doberan (ots) -



Am 15.08.2023 gegen 20:00 Uhr wurde über den Notruf des

Polizeipräsidiums Rostock mitgeteilt, dass ein 58 jähriger Taucher

seit 1,5 Stunden vermisst wird.

Nach Angaben des Hinweisgebers, wollte dieser in der Ostsee ein neu

erworbenes Tauchgerät testen und sei noch nicht zurückgekehrt.

Im Zusammenwirken zwischen den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums

Rostock, der Wasserschutzpolizei, den Rettungsschwimmern vor Ort und

dem Rettungshubschrauber der Bundeswehr sowie der Feuerwehr konnte

der Taucher aufgefunden werden.

Bei Auffinden der Person war diese nicht ansprechbar und es wurde vor

Ort mit der Reanimation des Geschädigten begonnen.

Diese war leider erfolglos, was dazu führte, dass der Geschädigte vor

Ort verstarb.

Die Ursache, die zu dem Unglücksfall geführt hat, ist zum jetzigen

Zeitpunkt völlig unklar.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen erfahrenen Taucher

mit vielen Tauchgängen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



