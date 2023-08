POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L27

Altentreptow (ots) -



Gegen 11:20 Uhr ereignete sich am heutigen Dienstag, den 15.08.2023 ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 27 zwischen Klein Teetzleben und Thalberg, bei dem der Fahrer ums Leben kam.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 77-jährige Mann die Landesstraße 27 aus Richtung Altentreptow kommend in Richtung Groß Teetzleben und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Durch Unfallzeugen wurden sofort Erst-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, welche kurze Zeit später von den eintreffenden Rettungskräfte fortgesetzt wurden. Dennoch verstarb der Fahrzeugführer, welcher sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wenig später.



Zur Absicherung des Rettungseinsatzes und zur Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die Landesstraße 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



