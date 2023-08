POL-NB: Jugendlicher Ladendieb an die Polizei übergeben

Neubrandenburg (ots) -



Am Montag, den 14.08.2023 gegen 14:00 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes in der Neubrandenburger Oststadt der Polizei einen 14-jährigen Ladendieb, den er bei dem Versuch alkoholische Getränke zu stehlen erwischt hatte. Bei der Rücknahme des Stehlgutes bemerkte der Angestellte des Marktes, dass der Tatverdächtige diverse gefährliche Gegenstände mit sich führte und zog Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg hinzu. Bei dem 14 Jährigen wurden zwei Einhandmesser, ein Teleskopschlagstock sowie ein Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Gegen den Jugendlichen ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des Diebstahls unter Mitführung von Waffen, was eine deutliche Strafschärfung im Vergleich zum einfachen Diebstahl darstellt. Nach dem Abschluss der Anzeigenaufnahme wurde der Heranwachsende aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



