POL-HWI: Verkehrsunfall auf der B106 mit zwei verletzten Personen

Am heutigen Tag kam es auf der B106 bei Lübstorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.



Gegen 09:30 Uhr fuhr der 70-jährige Fahrzeugführer eines Toyota entlang der B106, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und mit seinem Fahrzeug im Graben landete. Die entgegenkommende 53-jährige Fahrzeugführerin eines VWs musste auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Beide Fahrzeugführer mussten durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es auf dem betroffenen Streckenabschnitt zu einer Vollsperrung, die mittlerweile wieder aufgehoben ist. 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lübstorf und Seehof waren mit vor Ort.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



