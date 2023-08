POL-GÜ: Stark alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Vormittag des 14.08.2023, etwa 10.00 Uhr, verursachte ein erheblich alkoholisierter Mann im Güstrower Stadtgebiet einen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden ist.



Nach derzeitigem Kenntnisstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens befuhr der 56-jährige Fahrer eines VW die Güstrower Weinbergstraße und bog anschließend in den Kreisverkehr der Friedrich-Engels-Straße. Laut Zeugenaussagen konnte der Mann seinen PKW nicht auf der Fahrbahn halten, sondern fuhr über eine der Verkehrsinseln an den Ausfahrten des Kreisverkehrs und in der weiteren Folge über den Gehweg. Eine auf dem Gehweg befindlicher Zeuge konnte mit dessen Kinderwagen noch rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt.



An der Ausfahrt Friedrich-Engels-Ring überfuhr der gebürtige Güstrower eine Grünfläche, touchierte ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem bereits stehenden PKW, welcher aus Richtung der Friedrich-Engels-Straße kam. Im Rahmen dieser Kollision wurde ebenfalls niemand verletzt.



Eine bei dem Unfallfahrer durchgeführte Atemalkoholmessung ergab schließlich einen Wert von 2,99 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7500 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell