POL-NB: Fehler beim Überholen führt zu hohen Sachschaden

Anklam (LK Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Am 14.08.2023, gegen 19:10 Uhr, befuhr der 43-jährige Fahrzeugführer eines VW Transporters die B109 von Anklam in Richtung Neu Kosenow. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Woserow überholte der Fahrer des Transporters, trotz bestehenden Überholverbotes, einen PKW sowie eine landwirtschaftliche Zugmaschine (Traktor) mit Anhänger. Hierbei übersah er, dass sich der 40-jährige Fahrzeugführer des Traktor bereits im Abbiegevorgang nach links in Richtung Woserow befand. In der weiteren Folge kollidierte der Transporter frontal mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Durch den Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Der Transporter und die Zugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die B 109 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeugen für ungefähr vier Stunden halbseitig- und zeitweise auch voll gesperrt werden.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell