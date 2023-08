POL-HRO: Queerfeindliche Folien an Schweriner Gebäuden

Schwerin (ots) -



An Bürogebäuden der Parteien "Die Linke" und "Piratenpartei" sowie am

Klub "Einblick e.V." und "Benno B" brachten unbekannte Personen

Folien mit queerfeindlichem Inhalt an.



Hinweise dazu erreichten die Polizei Schwerin telefonisch sowie über

die Onlinewache. Alle aufgebrachten Folien konnten durch eingesetzte

Polizeibeamten rückstandlos entfernt werden. Beschädigungen wurden in

diesem Zusammenhang nicht festgestellt.



