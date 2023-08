POL-ANK: Fahrrad-Aktionstag - Polizei bietet u. a. Fahrradcodierungen in Koserow an

Koserow (ots) -



Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen an.

Am kommenden Mittwoch findet im Rahmen des Fahrrad-Aktionstages im Ostseebad Koserow unter Beteiligung verschiedener Partner wie den Bernsteinbädern Usedom - Koserow, der Verkehrswacht und der Polizei aus Bund und Land der nächste Termin statt:



- Mittwoch, 16. August 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, Koserow,

Kurplatz



Eine Voranmeldung ist hierbei nicht erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes sind mitzubringen.



Den Fahrrad-Aktionstag unterstützt die Polizeiinspektion Anklam neben dem Angebot der Fahrradcodierungen auch mit dem Infomobil der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und einem Info- und Aktionsstand "Sicherheit im Nachbarland" mit Kollegen der polnischen Polizei und des LKA M-V.



Weitere Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei.mvnet.de und www.polizei-beratung.de zu finden.



