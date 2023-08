POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 sorgt für Vollsperrung

B104/ Neu Wokern (ots) -



Etwa um 12:00 Uhr ereignete sich auf der B104 in Fahrtrichtung Güstrow, auf Höhe der Ortschaft Neu Wokern, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier PKW.



Nach ersten Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kam die 56-jährige Fahrerin eines Ford aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrspur auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit zwei weiteren PKW. Aufgrund der schwere der Kollision waren alle drei Fahrzeuge in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Verkehrsunfallbeteiligte wurde schwerverletzt. Sie sowie die weiteren drei leichtverletzten Beteiligten (2x Fahrer, 1x Beifahrer) wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Unterstützung der eingeleiteten Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache kam die DEKRA vor Ort zum Einsatz, weshalb die B104 für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt wurde.



Laut ersten Einschätzungen entstand im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens ein Gesamtschaden von mindestens 60.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell