POL-NB: Mehrere versuchte und ein vollendeter Schockanruf am 11.08.2023

In den Mittagsstunden des 11.08.2023 kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu mehreren Betrugsstraftaten per Telefon, wobei die Mehrzahl der Delikte im Versuchsstadium scheiterten. In allen vier Fällen gaben die unbekannten Anrufer an, dass Verwandte oder Angehörige der Angerufenen schwere Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang verursacht hätten. Um die Inhaftierung der Verursacher zu vermeiden, wurden Geldzahlungen in Höhe von 20.000 bis 150.000 Euro gefordert.



In drei Fällen wurde die kriminelle Absicht der Anrufer entweder durch kritischen Nachfragen der Angerufenen oder, wie in einem Fall, durch die Kontaktaufnahme mit dem Polizeihauptrevier in Neubrandenburg offenbar. In einem vierten Fall hatte sich eine weibliche Anruferin, die sich als Polizistin ausgab, jedoch Erfolg. Eine geschädigte, 85-jährige Neubrandenburgerin übergab an ihrer Wohnanschrift einer unbekannten Frau insgesamt 14.000 Euro. Kurze Zeit später brachte ein Anruf bei ihrer echten Tochter die Straftat ans Licht und Sie erstattete Strafanzeige.



In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg die Ermittlung wegen versuchten bzw. vollendeten Betrugs aufgenommen.



Die Polizei rät:



Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Rufen Sie den vermeintlichen Anrufen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern zurück, um dessen Identität zu bestätigen. Gehen Sie nie auf Geldforderungen ein, die am Telefon gestellt und sofort bzw. zeitnah gezahlt werden sollen!

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden über die bekannt gewordenen, medial präsenten Straftaten und entwickeln Sie gemeinsam Handlungsstrategien für sich und Ihre Gesprächspartner.

Informationen zum sogenannten "Enkeltrick" bzw. "Schockanruf" und zur Prävention weiterer Straftaten erhalten Sie zum Beispiel unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/.



