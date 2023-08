POL-HRO: Mopeddiebe auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Sonnabend konnte die Rostocker Polizei gleich sechs Mopeddiebe nach eingehenden Zeugenhinweisen stellen.



Zunächst informierte ein aufmerksamer Anwohner gegen 03:30 Uhr die Polizei, nachdem er zwei vermeintliche Jugendliche an einem in der Hartmut-Colden-Straße abgestellten Kleinkraftrad beobachtete. Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, konnten sie die beiden polizeibekannten 11- und 15-jährigen Deutschen stellen.



Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Mopeddiebstahl gemeldet. Zunächst unbekannte Täter versuchten ein in der Erich-Schlesinger-Straße abgeparktes Kleinkraftrad zu entwenden. Die im Umfeld des Tatortes eingesetzten Beamten konnten die 11 bis 16 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen stellen.

Die Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



In diesem Zusammenhang gibt die Rostocker Polizei folgende Tips:



- Nutzen Sie die elektronische Wegfahrsperre: Diese verhindert das

Starten oder Kurzschließen des Motorrads.

- Sofern eine Diebstahlwarnanlage ab Werk nicht verbaut wurde,

kann diese durch einen Fachhändler nachgerüstet werden.

- Bringen Sie zusätzlich ein stabiles Bügel- oder

Panzerkabelschloss an.



Kostenlose kriminalpräventive Informationen gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 3130 und auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.



