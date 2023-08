POL-HWI: Zeugenaufruf: Graffiti an Brücken der BAB20

BAB20/Grevesmühlen (ots) -



Nach mehreren Graffiti-Schmierereien an der BAB20 ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bitte in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.



Zwischen dem 07. und 10. August haben unbekannte Täter drei Graffiti an Brücken angebracht, die über die BAB20 führen. Betroffen sind zwei Brücken auf Höhe der Ortschaft Grevesmühlen. Die unbekannten Täter brachten auf mehreren Metern Fläche Schriftzüge in blauer, weißer und schwarzer Farbe auf.



Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 7200 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



