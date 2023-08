POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wittenburg (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf einer Straßenkreuzung in Wittenburg zog sich am Samstagmittag ein 59-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann bei roter Ampel die Kreuzung an der Hagenow Chaussee befahren haben und dort mit einem PKW zusammengeprallt sein. Der 59-Jährige wurde anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



