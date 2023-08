POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Sassnitz (LK VR) (ots) -



Am 13.08.2023 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 63- jährige deutsche Staatsangehörige mit ihrem PKW VW Golf die L30 aus Richtung Glowe kommend in Richtung Sagard.

Der vor ihr fahrende 58- jährige deutsche Staatsangehörige (PKW Opel) musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin des VW Golf zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. In den beteiligten Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen, welche leicht verletzt wurden. Diese wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L30 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



