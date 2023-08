POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kradfahrern

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 13.08.2023 um 19.00 Uhr ereignete sich in Wolgast auf der B111 im Kreuzungsbereich Am Fuchsberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger deutscher Kradfahrer schwerverletzt und eine 57-jährige deutsche Kradfahrerin leichtverletzt wurden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Kradfahrer die B111 von der Insel Usedom kommend in Richtung Züssow. Ein 18-jähriger deutscher Audi- Fahrer kam aus Richtung Am Fuchsberg und wollte in Richtung Total Tankstelle fahren. Bei der Überquerung des Kreuzungsbereichs übersah der PKW-Führer, aus bislang ungeklärter Ursache, die vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Krädern und dem PKW Audi. Zur weiteren Behandlung wurden die verletzten Personen ins Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Die Motorräder sind nicht mehr fahrbereit. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast kam zur Bereinigung der Fahrbahn zum Einsatz, da Betriebsstoffe ausliefen. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Motorräder kam es für eine halbe Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



