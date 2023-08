POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 13.08.2023, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Ortschaft Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-jährige Fahrer eines PKW VW die B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin.

Die 53-jährige Fahrerin eines PKW Audi befuhr die Ivenacker Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Klärwerk.



An der Kreuzung B 104/Ivennacker Straße beachtete die Fahrerin des PKW Audi nicht die Vorfahrt des Fahrers des PKW VW.



In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Die 53-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich nach derzeitigem Stand leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die 66-jährige Beifahrerin in dem VW verletzte sich ebenfalls leicht und wurde ambulant vor Ort behandelt.



An den beteiligten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden.



Verena Splettstößer



