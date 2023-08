POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 13.08.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der B 198 an der Autobahnauffahrt A 19 Anschlussstelle Röbel zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein 88jähriger Röbeler kam mit seinem Pkw Citroen aus Richtung Plau und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, in dem sich bereits ein Wohnmobil befand. Der Pkw-Fahrer kam daraufhin zwischen Wohnmobil und Leitplanke und stieß gegen beide. Anschließend streifte er beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr einen entgegenkommenden Pkw mit Bootstrailer, wobei Trailer und Boot beschädigt wurden. Zum Stillstand kam der Pkw dann, als er frontal gegen einen weiteren Pkw stieß, der sich hinter dem Pkw mit dem Bootstrailer befand. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf ca. 22.000 Euro geschätzt wurde.

Die beiden einzelnen beteiligten Pkw, die am Ende frontal zusammen gestoßen waren, waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Hierbei kam es dann auch zeitweise zur einseitigen Sperrung der B 198.

Warum der 88jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, konnte nicht geklärt werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell