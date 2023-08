POL-NB: Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 13.08.2023 ereignete sich auf der Gemeindestraße zwischen Sparow und dem Kreisverkehr Silz gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein allein in einem PKW VW befindlicher 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Sparow kommend, in Richtung Kreisverkehr. Aufgrund von Ablenkung (Deaktivieren des Spurhalteassistenten) verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter Mercedes-Benz, der mit vier Personen besetzt war.

Der 49-jährige Transporter-Fahrer sowie der 37-jährige Beifahrer und ein auf dem Rücksitz befindliches 9-jähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Personen wurden an der Unfallstelle ambulant behandelt.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtsachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



