POL-HRO: 56-jährige Krad-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, 13.08.2023, verunglückte eine 56-jährige

Krad-Fahrerin auf der Kreisstraße 39 und erlitt dadurch schwere

Verletzungen.

Gegen 14:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall.

Die Krad-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 39 aus Richtung Winkelmoor

kommend in Richtung Grabow.

In einer Linkskurve kam die 56-Jährige mit ihrem Krad nach rechts von

der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dadurch schwer.

Ein Rettungshubschrauber flog die Frau anschließend zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Schwerin.

Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste

die K 39 halbseitig bis ca. 15:30 Uhr gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



