POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Fahrerflucht

Am Morgen des 13.08.23 um kurz nach 6 Uhr wurde durch Anwohner des

Trelleborger Weges ein Verkehrsunfall wahrgenommen, bei dem ein Fahrzeug flüchtete. Hierbei befuhr ein PKW Audi den Trelleborger Weg in Richtung der Kreuzung zur Stettiner Straße. Plötzlich kollidierte das Fahrzeug mit einem rechts am Fahrbahnrand befindlichen PKW, welcher auf 3 weitere PKWs aufgeschoben wurde. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer des Audi.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der PKW sowie der flüchtige Fahrzeugführer im unmittelbarer Nahbereich festgestellt. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 2,84 Promille. Hierauf wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



