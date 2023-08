POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der A 11 bei Penkun - Verursacher flüchtig

PHR Pasewalk (ots) -



Am 12.08.2023 kam es gegen 19:00 Uhr auf der A11, Höhe Anschlußstelle Penkun in Fahrtrichtung Polen, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Fahrerin die A11 in Fahrtrichtung Polen und hatte die Absicht einen vor ihr fahrenden PKW kurz vor der Abfahrt Penkun zu überholen. Als die Fahrerin auf gleicher Höhe des anderen PKW war, scherte dieser plötzlich aus. Die Fahrerin wollte eine Kollision mit dem zu überholenden Fahrzeug vermeiden und bremste stark ab und wich diesem mit starken Lenkbewegungen aus. Infolge kam der PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In der Mittelleitplanke kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Die 38-jährige Fahrzeugführerin und ihr 23-jähriger Beifahrer, die deutsche Staatsbürger sind, wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Klinikum eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 EUR. Zur Durchführung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A11 für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem flüchtigen PKW, um einen grauen VW Caddy gehandelt hat. Weitere Angaben zum flüchtigen PKW sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.



Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk Tel. 03973220224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell