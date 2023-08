POL-NB: Zwei Verletzte nach Unfall mit Wildschwein

PR Grimmen (ots) -



Der 36jährige Fahrer eines PKW Renault befuhr die B 105 am 12.08.2023 gegen 23:40 Uhr aus Richtung Stralsund in Richtung Greifswald.

Auf Höhe des Abzweiges Dömitzow kollidierte der PKW mit einem Wildschwein. In der Folge kam der Fahrer von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr in den Straßengraben. Beide Airbags lösten aus. Der Fahrer und die 29jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt u.a. erlitten sie einen Schock. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Das Wildschwein verendete vor Ort und wird durch einen Jagdpächter entsorgt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell