POL-NB: Brand eines Sperrmüllhaufens in 18507 Grimmen

In den frühen Morgenstunden kam es gegen 01:05 Uhr zu einem Brand in der Leningrader Straße 58. Anwohner meldeten über den Notruf 110 einen brennenden Sperrmüllhaufen an dem Wohnhaus. Durch den schnellen Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde vorsorglich ein Hausaufgang mit 20 Mietern evakuiert. Es kamen keine Personen zu Schaden. Nach Beendigung der Löscharbeiten sowie Lüftung des Aufganges konnten die Mieter in die Wohnungen zurück.Dennoch kam es zu Beschädigungen an einer Hauswand durch die Flammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bis jetzt nicht zum Auffinden des Täters.



Die Polizei sucht Zeugen zur Tat.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570 ,in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



