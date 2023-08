POL-HRO: Raub auf Pizzalieferdienst in Wismar - Zeugenaufruf

Wismar (ots) -



Am 12.08.2023 kam es um 22:43 Uhr in der Lübschen Straße in Wismar zu

einem Raub. Zwei unbekannte maskierte männliche Täter erbeuteten

hierbei die Tageseinnahmen der dortigen Filiale eines

Pizzalieferdienstes. Anschließend flohen die Täter in unbekannte

Richtung. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten

bisher nicht zum Erfolg.



Die Täter waren beide mit schwarzen langen Hosen, schwarzen Schuhen

und schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Weiterhin wird einer der

Täter als kräftig und 180 bis 185 cm groß beschrieben.



Die Polizei fragt, wer hat in dem besagten Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise

geben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar telefonisch unter

03841/2030 entgegen, können aber auch über die Internetwache oder bei

jeder sonstigen Polizeidienststelle gegeben werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell