POL-HRO: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Parchim (ots) -



Am 13.08.2023 wollte eine Polizeistreife in Parchim gegen 01:00 Uhr

eine Verkehrskontrolle bei einem Kraftfahrzeug durchführen. Deshalb

wurde der PKW in der Karl-Liebknecht-Straße angehalten.



Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte, stieg ein

39-jähriger Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus und störte anschließend

die Maßnahmen der Beamten. Er stellte sich unangebracht dicht vor die

kontrollierenden Beamten und vergrößerte den Abstand trotz mehrfacher

Aufforderung nicht. Schließlich schubste der Beschuldigte den

Polizisten mehrfach. Die Beamten mussten letztendlich Pfefferspray

einsetzen und den Mann zu Boden bringen. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Gegen den

Mann wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf

Polizeivollzugsbeamte ermittelt. Auch seine Lebensgefährtin hat sich

eine Strafanzeige eingehandelt, da sie die eingesetzten Polizisten

mehrfach beleidigte.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



