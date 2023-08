POL-NB: Brand in einem leerstehendem Wohnhaus in Bergen

PHR Bergen (ots) -



Am 12.08.2023 um 15:20 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses in 18528 Bergen, Stralsunder Chaussee durch Anwohner bemerkt und der Polizei Bergen mitgeteilt. Bereits kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte es im Innern des leerstehenden Wohnhauses (L:15m; B:25m und H:18m). Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, da nach derzeitigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Im Zuge der Tatortbereichsfahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren festgestellt werden. Die Minderjährigen stehen im Verdacht den Brand durch das Anzünden einer Matratze vorsätzlich verursacht zu haben. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.



