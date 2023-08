POL-HRO: Brennendes Auto auf der BAB 19 mit Bier gelöscht

Linstow (ots) -



Das Bier nicht nur manchen Durst sondern auch ein Feuer löschen kann

kam am heutigen Samstag einem 36-jährigen Fahrzeugführer auf der BAB

19 zu Gute.

Am 12.08.2023 erhielt die Polizei gegen 12:30 Uhr Kenntnis von einem

brennenden Pkw auf der BAB 19.

Auf der BAB 19 geriet der Ford aus dem Kreis Havelland aufgrund eines

technischen Defektes im Motorenbereich zwischen den Anschlussstellen

Linstow und Malchow in Fahrtrichtung Berlin in Brand.

Der 36-jährige Fahrzeugführer fuhr sofort auf den Standstreifen und

stoppte das Fahrzeug. Die vierköpfige Familie verließ umgehend den

stark qualmenden PKW und brachte sich außer Gefahr.

Der Familienvater holte neben dem Gepäck auch eine Kiste Bier aus dem

Kofferraum. Damit begann dieser umgehend mit den ersten

Löschmaßnahmen.

Nach acht Flaschen Bier war das Feuer gelöscht. Die eintreffenden

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Linstow klemmten nur noch die

Batterie zur Sicherheit ab und verhinderten das Auslaufen von

umweltschädlichen Flüssigkeiten.

Am Ford Focus entstand trotzdem aufgrund des Brandes ein

witschaftlicher Totalschaden von ca. 6000,- Euro. Schäden an der

Fahrbahndecke der Autobahn konnten aber durch das rechtzeitige

Löschen verhindert werden.



Thomas Sündram

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow



André Falke

Polizeiführer vom Dienstag

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell