POL-HRO: Scheunenbrand mit hohem Sachschaden in Klinken

Klinken (bei Parchim) (ots) -



Am 12.08.2023 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Parchim kurz

nach 03:00 Uhr zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in

der Holzstraße in Klinken entsandt. Vor Ort stellten die Kräfte fest,

dass eine ca. 40 Meter lange und 20 Meter breite Scheune in voller

Ausdehnung brannte. In dem Gebäude lagerten ca. 1.000 Strohballen.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 465.000 Euro geschätzt. Die

Brandursache ist noch unklar. Eine Selbstentzündung wird nach ersten

Erkenntnissen ausgeschlossen. Vor Ort sind die freiwilligen

Feuerwehren Crivitz, Domsühl, Klinken, Matzlow, Raduhn, Severin,

Spornitz und Zieslübbe mit insgesamt 64 Kameraden im Einsatz. Die

Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell