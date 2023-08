Vermisste Person aus der Pflegeeinrichtung in 18311 Ribnitz-Damgarten

Details anzeigen Vermisste Person aus RDG Vermisste Person aus RDG

Seit dem 11.08.2023 wird der 63-jährige Ulf Gräde aus der Pflegeeinrichtung „CJD Ribnitz-Damgarten“ für Behinderte in der Ernst-Garduhn-Str. 59 in Ribnitz-Damgarten vermisst. Herr Gräde entfernte sich am Vormittag gegen 11:00 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Graal Müritz. Ein Zeuge hätte ihn auch gegen 12:30 Uhr zwischen Altheide und Gelbensand gesehen. Nachdem die Polizei am 11.08.2023 gegen 22:00 Uhr Kenntnis erhielt wurden die Fahndungsmaßnahmen zum Aufenthalt des Vermissten intensiviert. Auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Zuletzt wurde er gegen 19:30 Uhr im Edeka in Ribnitz in der Boddenstraße 2 gesichtet. Dort soll er eingekauft und sich anschließend in Richtung Klein-Müritz entfernt haben. Der gegenwärtige Aufenthaltsort ist jedoch völlig unbekannt. Herr Gräde ist in Betreuung und benötigt Medikamente.

Beschreibung: - Größe: ca.175 cm - Scheinbares Alter: 65 Jahre - Haare: kurz, hat keinen Bart - Gestalt / Figur: schlanke bis normale Gestalt, körperlich sehr fit, Bekleidung und mitgeführte Gegenstände: dunkelblaue Jacke, Jeanshose blau, . Er ist mit einem grünlichen Fahrrad mit Korb am Lenker und Korb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 038218750, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg