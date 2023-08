POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 11.08.2023 fand in Grevesmühlen eine angemeldete Versammlung mit

Aufzug sowie eine angemeldete Gegendemonstration statt. Der Aufzug

zum Thema der aktuellen Migrationspolitik startete gegen 18:30 Uhr am

Marktplatz. An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze etwa

130 Personen. Im Bereich der B 105 wurde eine Zwischenkundgebung

abgehalten. In diesem Zuge kam es vorübergehend zu

Verkehrseinschränkungen. Gegen 20 Uhr wurde der Marktplatz ohne

besondere Vorkommnisse wieder erreicht.



Auf einem nahegelegenen Parkplatz versammlten sich 12 Teilnehmer der

Gegendemonstration ohne Vorkommnisse.



Die Polizeiinsepktion Wismar begleitete die Versammlungen mit ca. 20

eigenen und unterstützenden Einsatzkräften des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V und der Polizeiinspektion Wismar.



