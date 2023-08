LWSPA M-V: Männliche Person entwendet in Prerow einen Katamaran und löst Vermisstensuche auf der Ostsee aus

Waldeck/Prerow (ots) -



Am heutigen Vormittag (11.08.2023), gegen 09:00 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei Sassnitz durch die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gemeldet, dass eine offensichtlich betrunkene Person mit einem Katamaran auf der Ostsee vor Prerow/Darß treibe. Der Mann behauptete zunächst, mit einer weiteren Person losgefahren zu sein.

Sofort wurden Rettungseinheiten der Seenotretter, mehrere Einsatzmittel der Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund, Sassnitz und Rostock, das Bundespolizeischiff "Neustadt", die örtliche freiwillige Feuerwehr sowie die DLRG Prerow alarmiert.

Es stellte sich jedoch bei den Rettungsmaßnahmen heraus, dass der junge Mann allein an Bord des Katamarans war. Deshalb konnte die weitere Absuche nach der angeblichen zweiten Person schnell beendet werden.

Während einer anschließenden Befragung des jungen Mannes wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizei festgestellt, dass der 25-Jährige stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille in der Ausatemluft. Gleichzeitig wurde ermittelt, dass der polizeibekannte Mann den Katamaran kurz zuvor aus einer Surfschule entwendet hatte. Der Tatverdächtige wurde zur Blutprobenentnahme durch die Polizeibeamten der Wasserschutzpolizei in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Katamaran konnte an den Strand von Prerow geschleppt und durch die Polizeibeamten an den Eigentümer übergeben werden. Es wurden drei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr, wegen Diebstahl und Gefährdung des Schiffsverkehrs aufgenommen. Der entwendete kleine Katamaran hatte einen Wert von ca. 3.000 Euro.

Warum der alkoholisierte junge Einheimische den Katamaran entwendete, werden die Ermittlungen ergeben.



