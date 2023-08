POL-HRO: Versuchte räuberische Erpressung in Rostock

Rostock (ots) -



Nach einem Überfall auf zwei 14-jährige, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.



Die beiden Geschädigten waren am gestrigen Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in der Rostocker Innenstadt, als sich ihnen im Bereich des Klostergartens zwei Unbekannte von hinten näherten und die Herausgabe von Bargeld forderten. Die beiden aus Rostock und Berlin stammenden 14-Jährigen nutzten einen günstigen Moment aus, flüchteten zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Universitätsplatzes und informierten die Polizei.



Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche Personen südländischen Phänotyps gehandelt haben, die zwischen 15 und 17 Jahren alt sowie zwischen 170 und 180 cm groß waren. Ein männlicher Täter trug einen Dreitagebart und ein weiterer ein orange-rotes Galatasaray-Trikot, ein schwarzes Basecap sowie graue Nike-Schuhe.



Die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell