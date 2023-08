POL-LWL: Falscher Sohn betrog Mann über Messenger-Dienst WhatsApp

Boizenburg (ots) -



Betrüger haben Anfang dieser Woche über den Messenger-Dienst WhatsApp einen Mann aus Boizenburg um knapp 8.000 Euro betrogen. In dem Fall erhielt das Opfer eine WhatsApp-Nachricht von der alten Handynummer des Sohnes. Die Betrüger gaben sich dann als Sohn aus, der wegen eines neuen Handys eine fällige Rechnung nicht sofort bezahlen kann. Aus diesem Grund wurde das Opfer gebeten, die ausstehende Rechnung zu begleichen. Der Mann überwies das Geld letztlich ohne weitere Prüfung an eine ebenfalls über WhatsApp mitgeteilte Bankverbindung.



Die Polizei warnt vor der bundesweit bekannten Betrugsmasche und rät: Hinter fremden und alten Rufnummern sollten zunächst immer fremde Personen vermutet werden. Demzufolge sollte niemals Bargeld ungeprüft überwiesen werden. Wer Nachrichten von angeblichen Verwandten mit fremden Rufnummern und entsprechenden Geldforderungen erhält, sollte deshalb immer genau nachprüfen, von wem sie wirklich stammen.



